Арбелоа — о деле Негрейры: не понимаю, почему такой крупный скандал в футболе не разрешён

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он думает о высказываниях экс-президента «Барселоны» Жоана Гаспара, заявившего на суде по делу Негрейры, что «Королевский клуб» и его президент Флорентино Перес наносят большой ущерб футболу.

«Что касается дела Негрейры, думаю, никто не понимает, почему самый крупный скандал в испанском футболе до сих пор не разрешён. Считаю, подобное должно беспокоить многих», — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.


