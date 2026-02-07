Тер Штеген перенёс операцию, «Жирона» сообщила о состоянии арендованного у «Барсы» вратаря

Пресс-служба каталонской «Жироны» рассказала о состоянии арендованного у «Барселоны» вратаря Марк-Андре тер Штегена. Ранее стало известно, что немецкий голкипер выбыл на продолжительный срок из-за травмы подколенного сухожилия.

«Марк-Андре тер Штеген перенёс операцию после полученной травмы. Операция прошла успешно, участие игрока в матчах будет зависеть от дальнейшего течения болезни. Будем надеяться на скорейшее выздоровление, Марк!» — говорится в сообщении пресс-службы «Жироны» в соцсети X.

Тер Штеген непрерывно выступал за «Барселону» с лета 2014 года. В январе 2026-го вратарь перебрался в «Жирону» на правах полугодичной аренды. Всего немец успел провести за новый клуб два матча, в которых пропустил два гола.