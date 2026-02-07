Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген перенёс операцию, «Жирона» сообщила о состоянии арендованного у «Барсы» вратаря

Тер Штеген перенёс операцию, «Жирона» сообщила о состоянии арендованного у «Барсы» вратаря
Комментарии

Пресс-служба каталонской «Жироны» рассказала о состоянии арендованного у «Барселоны» вратаря Марк-Андре тер Штегена. Ранее стало известно, что немецкий голкипер выбыл на продолжительный срок из-за травмы подколенного сухожилия.

«Марк-Андре тер Штеген перенёс операцию после полученной травмы. Операция прошла успешно, участие игрока в матчах будет зависеть от дальнейшего течения болезни. Будем надеяться на скорейшее выздоровление, Марк!» — говорится в сообщении пресс-службы «Жироны» в соцсети X.

Тер Штеген непрерывно выступал за «Барселону» с лета 2014 года. В январе 2026-го вратарь перебрался в «Жирону» на правах полугодичной аренды. Всего немец успел провести за новый клуб два матча, в которых пропустил два гола.

Материалы по теме
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android