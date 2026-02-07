«Барселона» избежала штрафа за выход из Суперлиги — Mundo Deportivo

«Барселоне» удалось избежать штрафных санкций за выход из европейской Суперлиги, поскольку президент каталонского клуба Жоан Лапорта достиг соглашения с организаторами проекта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, официальный выход сине-гранатовых из Суперлиги, объявленный в субботу, 7 февраля, завершает сближение «Барселоны» с УЕФА и нормализует их институциональные отношения.

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал проект, а также заявил, что все участвующие в нём клубы будут отстранены от выступлений в других внутренних, европейских и мировых соревнованиях.

