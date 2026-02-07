Симеоне рассчитывает на Лукмана как ключевого игрока «Атлетико» в сезоне — The Touchline

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне делает ставку на новичка команды Адемолу Лукмана. Аргентинский специалист может покинуть клуб по окончании текущего сезона, однако, как утверждает The Touchline в соцсети Х, Симеоне считает, что Лукман является последним недостающим элементом для «Атлетико».

Тренер готов продолжить работу в клубе, если Лукман поможет завоевать трофей в этом сезоне. В зимнее трансферное окно «Атлетико» приобрёл Лукмана у «Аталанты» за € 35 млн. Нападающий успешно дебютировал за «матрасников» в недавнем кубковом матче с «Бетисом», который завершился со счётом 5:0, где оформил 1+1 по системе «гол+пас»…

После 22 туров Ла Лиги команда Симеоне набрала 45 очков и занимает третье место. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занял 14-е место и сыграет в раунде плей-офф.