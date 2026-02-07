Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Елагин: что-то невероятное, невообразимо шикарное творится сейчас с «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 25-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Что-то невероятное, невообразимо шикарное творится сегодня (здесь и сейчас) с «Манчестер Юнайтед». Вы чувствуете, как изменилась обстановка на матчах «красных дьяволов»? Раньше каждый матч (в эпоху Аморима и не только) смотрелся с тягостным ожиданием провала, даже тогда, когда этого не происходило, и команда побеждала. Сегодня каждый матч «МЮ» – праздник. И, опять же, вне зависимости от результата.

А знаете от чего складывается такое впечатление? От настроения самих футболистов, которые просто кайфуют от того, что делают совместно на поле. Что же произошло с приходом Кэррика? Или, следуя законам природы, количество пролитых слёз поклонниками «МЮ», каким-то образом трансформировались в яркие праздничные дни на «Олд Траффорд»?» — задался вопросом Елагин в телеграм-канале.

Комментарии
