Елагин: что-то невероятное, невообразимо шикарное творится сейчас с «Манчестер Юнайтед»

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 25-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Что-то невероятное, невообразимо шикарное творится сегодня (здесь и сейчас) с «Манчестер Юнайтед». Вы чувствуете, как изменилась обстановка на матчах «красных дьяволов»? Раньше каждый матч (в эпоху Аморима и не только) смотрелся с тягостным ожиданием провала, даже тогда, когда этого не происходило, и команда побеждала. Сегодня каждый матч «МЮ» – праздник. И, опять же, вне зависимости от результата.

А знаете от чего складывается такое впечатление? От настроения самих футболистов, которые просто кайфуют от того, что делают совместно на поле. Что же произошло с приходом Кэррика? Или, следуя законам природы, количество пролитых слёз поклонниками «МЮ», каким-то образом трансформировались в яркие праздничные дни на «Олд Траффорд»?» — задался вопросом Елагин в телеграм-канале.