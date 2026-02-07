Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
The i Paper: Про-Лига сделает Салаха или Фернандеша новой звездой в случае ухода Роналду

The i Paper: Про-Лига сделает Салаха или Фернандеша новой звездой в случае ухода Роналду
Комментарии

Саудовская Про-Лига готова найти «нового короля» в случае ухода 41-летнего нападающего Криштиану Роналду из «Аль-Насра» грядущим летом. Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, Про-Лига может выбрать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха или полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в качестве новой звезды чемпионата. Подчёркивается, что их потенциальный приход наряду с привлечением молодых талантливых футболистов действительно способен смягчить отъезд Роналду из Саудовской Аравии.

Португальский форвард не сыграл в двух последних матчах «Аль-Насра». СМИ сообщали, что Роналду испытывает недовольство владельцами клуба, обусловленное трансферной политикой и наличием задолженностей по зарплате. Подчёркивалось, что игрок может покинуть «Аль-Наср» летом.

