«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником

Воспитанник «Барселоны» Хуан Эрнандес продлил контракт с каталонским клубом. О подписании соглашения с 18-летним полузащитником пресс-служба сине-гранатовых объявила на официальном сайте команды. Сообщается, что новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года. Кроме того, в контракте присутствует опция продления ещё на сезон.

Эрнандес перебрался в «Барселону» из академии «Сарагосы» в 2020 году. В текущем сезоне на его счету 20 матчей в составе «Барселоны Б». В них футболист отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Кроме того, четырежды Эрнандес попадал в заявку на матчи основной команды сине-гранатовых.