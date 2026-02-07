«Только держание мяча, больше ничего». Генич — о матче «Спартака» с «Далянь Инбо»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча «Спартака» с китайским клубом «Далянь Инбо». На момент выхода новости в игре идёт первый тайм.

«Смотрим «Спартак» с китайским «Далянем». «Спартак» владеет мячом 75-80% времени. Почти тайм отыграли. Один момент у Барко. Всё остальное — стерильный перекат мяча, вообще без обострения. Сидим обсуждаем, «у Спартака только держание мяча, и больше ничего».

И тут такой истошный крик от бровки, где тренерский стафф «Спартака»: «Да подержите вы мяч»!

Мы в осадке. Ничего не понимаем», — написал Генич в своём телеграм-канале.

