«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Фернандеш забил второй мяч хозяев поля на 81-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество манкунианцев. Ранее, на 29-й минуте, защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро получил красную карточку за фол на хавбеке манкунианцев Каземиро. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо открыл счёт в матче на 38-й минуте.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает четвёртое место. «Тоттенхэм Хотспур» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.

В 26-м туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», а «шпоры» — с «Ньюкасл Юнайтед». Обе игры пройдут 10 февраля.