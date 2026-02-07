Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Игрок «Зенита» Мантуан: все прекрасно понимают важность интенсивных тренировок

Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался о тренировках команды в рамках зимних сборов.

— Густаво, продолжается второй сбор. В первую очередь поделитесь, как переносите нагрузки на тренировках и в матчах?
— Всё в порядке. Продолжаем работу, которая началась на первых сборах. Понятно, каждый день у нас всё более интенсивные нагрузки, потому что мы усиленно готовимся к первому официальному матчу с «Балтикой». Все прекрасно понимают цели, задачи, понимают важность таких интенсивных тренировок, поэтому работаем, всё в порядке, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

