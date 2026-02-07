Защитник «Локомотива» Ньямси назвал лучшего российского игрока на данный момент

Камерунский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о лучшем российском игроке на данный момент. Футболист железнодорожников выбрал своего одноклубника полузащитника Алексея Батракова. Об этом Ньямси сказал в видео в телеграм-канале «Локомотива».

Ранее Батраков стал вице-капитанами красно-зелёных. Он является воспитанником «Локомотива». Полузащитник выступает за главную команду с 2024 года, за это время сыграв 66 матчей и набрав 31+16 по системе «гол+пас». Капитаном команды после перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА был выбран голкипер Антон Митрюшкин.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Пари НН» (28 февраля).