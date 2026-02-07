Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 7 февраля 2026, счёт 2:0, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

На 29-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро получил красную карточку за фол на хавбеке манкунианцев Каземиро. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо открыл счёт в матче на 38-й минуте. На 81-й минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество манкунианцев.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы.

В 26-м туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», а «шпоры» — с «Ньюкасл Юнайтед». Обе игры пройдут 10 февраля.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» интересен Гордон, желающий больше играть как центрфорвард — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android