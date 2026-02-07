«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура АПЛ

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

На 29-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро получил красную карточку за фол на хавбеке манкунианцев Каземиро. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо открыл счёт в матче на 38-й минуте. На 81-й минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество манкунианцев.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы.

В 26-м туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед», а «шпоры» — с «Ньюкасл Юнайтед». Обе игры пройдут 10 февраля.