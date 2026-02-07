Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА назвал лучший гол общего этапа Лиги чемпионов

УЕФА назвал лучший гол общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил итоги голосования за лучший гол общего этапа Лиги чемпионов. Им стал второй мяч нападающего «Барселоны» Маркуса Рашфорда во встрече с «Ньюкаслом» в 1-м туре соревнования. Игра закончилась победой каталонцев со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

Отметим, второе место в голосовании болельщиков занял гол голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в матче с мадридским «Реалом» (4:2). Благодаря этому взятию ворот португальская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где в стыковом раунде вновь встретится со «сливочными». Матчи пройдут 17 и 25 февраля.

В тройку вошёл гол игрока «Олимпиакоса» Шикинью во встрече с «Реалом» (3:4).

Материалы по теме
Огонь в стыках ЛЧ! «Реал» снова зарубится с Моуринью, а Головин и Сафонов — друг с другом!
Огонь в стыках ЛЧ! «Реал» снова зарубится с Моуринью, а Головин и Сафонов — друг с другом!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android