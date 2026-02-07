УЕФА назвал лучший гол общего этапа Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил итоги голосования за лучший гол общего этапа Лиги чемпионов. Им стал второй мяч нападающего «Барселоны» Маркуса Рашфорда во встрече с «Ньюкаслом» в 1-м туре соревнования. Игра закончилась победой каталонцев со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
Отметим, второе место в голосовании болельщиков занял гол голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в матче с мадридским «Реалом» (4:2). Благодаря этому взятию ворот португальская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где в стыковом раунде вновь встретится со «сливочными». Матчи пройдут 17 и 25 февраля.
В тройку вошёл гол игрока «Олимпиакоса» Шикинью во встрече с «Реалом» (3:4).
