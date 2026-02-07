Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Челси, результат матча 7 февраля 2026, счёт 1:3, 25-й тур АПЛ 2025/2026

Хет-трик Палмера помог «Челси» переиграть «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Челси». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт из Австралии.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13'     0:2 Палмер – 35'     0:3 Палмер – 38'     1:3 Арокодаре – 54'    

Коул Палмер на 13-й минуте реализовал пенальти и вывел лондонцев вперёд. На 35-й минуте Палмер снова забил «с точки», а на 38-й минуте он оформил хет-трик. Толуваласе Арокодаре на 55-й минуте отыграл один мяч хозяев.

После этой игры «Вулверхэмптон» с восемью очками замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 43 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «волки» 11 февраля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «синие» 10 февраля примут на «Лидс Юнайтед».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
