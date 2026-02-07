«Астон Вилла» не смогла обыграть «Борнмут» в матче 25-го тура АПЛ

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Борнмут» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» (Борнмут). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Морган Роджерс вывел гостей вперёд на 22-й минуте, Райан на 55-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Борнмут» с 34 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 47 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «вишни» 10 февраля на выезде встретятся с «Эвертоном», «львы» 11 февраля примут «Брайтон энд Хоув Альбион».