Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Борнмут — Астон Вилла, результат матча 7 февраля 2026, счёт 1:1, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» не смогла обыграть «Борнмут» в матче 25-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Борнмут» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Виталити» (Борнмут). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Роджерс – 22'     1:1 Райан – 55'    

Морган Роджерс вывел гостей вперёд на 22-й минуте, Райан на 55-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Борнмут» с 34 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 47 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «вишни» 10 февраля на выезде встретятся с «Эвертоном», «львы» 11 февраля примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
