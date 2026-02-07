Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак – Далянь Инбо, результат матча 7 февраля 2026, счёт 1:0, товарищеский матч

«Спартак» с минимальным счётом победил «Далянь Инбо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и китайский «Далянь Инбо». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты «Спартака».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Далянь Инбо
Далянь, Китай
1:0 Массалыга – 84'    

Единственный мяч забил нападающий «Спартака» Никита Массалыга на 84-й минуте.

3 февраля московский «Спартак» обыграл «Пюник» из Еревана со счётом 2:0.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля. 21 февраля «Спартак» проведёт матч с «Ростовом». 23 февраля команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

