«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в матче 25-го тура АПЛ

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Сандерленд». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «канониры». Игра состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Сэмюэл Барротт.

Мартин Субименди вывел лондонцев вперёд на 42-й минуте, Виктор Дьёкереш на 66-й минуте удвоил преимущество команды, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Арсенал» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 36 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «канониры» 12 февраля на выезде встретятся с «Брентфордом», «чёрные коты» 11 февраля примут «Ливерпуль».