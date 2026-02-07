Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Сандерленд, результат матча 7 февраля 2026, счёт 3:0, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в матче 25-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Арсенал» и «Сандерленд». Победу со счётом 3:0 в этой встрече одержали «канониры». Игра состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Субименди – 42'     2:0 Дьёкереш – 66'     3:0 Дьёкереш – 90+3'    

Мартин Субименди вывел лондонцев вперёд на 42-й минуте, Виктор Дьёкереш на 66-й минуте удвоил преимущество команды, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Арсенал» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 36 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «канониры» 12 февраля на выезде встретятся с «Брентфордом», «чёрные коты» 11 февраля примут «Ливерпуль».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
