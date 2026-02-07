Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Брентфорд, результат матча 7 февраля 2026, счёт 2:3, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Брентфорд» вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» в матче АПЛ с пятью голами
Комментарии

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Ботман – 24'     1:1 Янельт – 37'     1:2 Тьяго – 45+2'     2:2 Гимарайнс – 79'     2:3 Уаттара – 85'    

Свен Ботман на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Витали Янельт на 37-й минуте сравнял счёт. Игор Тьяго на 45+2-й минуте реализовал пенальти и обеспечил гостям преимущество. Бруно Гимарайнс забил «с точки» на 79-й минуте и вернул равенство на табло. Победный гол на 85-й минуте забил Данго Уаттара.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 33 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 39 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «сороки» 10 февраля на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур», «пчёлы» 12 февраля примут «Арсенал».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

