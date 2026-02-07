«Брентфорд» вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» в матче АПЛ с пятью голами

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Свен Ботман на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Витали Янельт на 37-й минуте сравнял счёт. Игор Тьяго на 45+2-й минуте реализовал пенальти и обеспечил гостям преимущество. Бруно Гимарайнс забил «с точки» на 79-й минуте и вернул равенство на табло. Победный гол на 85-й минуте забил Данго Уаттара.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 33 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 39 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «сороки» 10 февраля на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур», «пчёлы» 12 февраля примут «Арсенал».