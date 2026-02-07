«Ростов» обыграл китайский «Циндао Вест Кост» в товарищеском матче на зимних сборах

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и китайский «Циндао Вест Кост». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл Тимур Сулейманов. Нападающий ростовчан отличился во втором тайме на 79-й минуте. Через две минуты полузащитник российской команды Кирилл Щетинин установил окончательный счёт в игре – 2:0.

В следующей встрече, 11 февраля, клуб Российской Премьер-Лиги сыграет с китайской командой «Чжэцзян».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.