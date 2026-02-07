Фернандеш набрал 200 очков за «МЮ» в АПЛ. Только один игрок клуба делал это быстрее

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Это результативное действие стало для футболиста 200-м за клуб из Манчестера в АПЛ.
Теперь на счету полузащитника 104 гола и 96 результативных передач за «Манчестер Юнайтед». Этого показателя Фернандеш достиг за 314 матчей. Быстрее среди игроков «МЮ» отметки в 200 результативных действий достиг лишь нападающий Уэйн Руни. Форварду для этого потребовалось 295 игр.
После 25 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.
В следующем туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед».
- 7 февраля 2026
-
18:48
-
18:41
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:43
-
17:27
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
16:55
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:41
-
15:35
-
15:23
-
15:22
-
15:15
-
15:12