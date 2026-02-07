Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандеш набрал 200 очков за «МЮ» в АПЛ. Только один игрок клуба делал это быстрее

Фернандеш набрал 200 очков за «МЮ» в АПЛ. Только один игрок клуба делал это быстрее
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Это результативное действие стало для футболиста 200-м за клуб из Манчестера в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

Теперь на счету полузащитника 104 гола и 96 результативных передач за «Манчестер Юнайтед». Этого показателя Фернандеш достиг за 314 матчей. Быстрее среди игроков «МЮ» отметки в 200 результативных действий достиг лишь нападающий Уэйн Руни. Форварду для этого потребовалось 295 игр.

После 25 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.

В следующем туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед».

Материалы по теме
Фернандеш дал «последний шанс» «Манчестер Юнайтед» до конца сезона — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android