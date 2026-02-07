Фернандеш набрал 200 очков за «МЮ» в АПЛ. Только один игрок клуба делал это быстрее

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Это результативное действие стало для футболиста 200-м за клуб из Манчестера в АПЛ.

Теперь на счету полузащитника 104 гола и 96 результативных передач за «Манчестер Юнайтед». Этого показателя Фернандеш достиг за 314 матчей. Быстрее среди игроков «МЮ» отметки в 200 результативных действий достиг лишь нападающий Уэйн Руни. Форварду для этого потребовалось 295 игр.

После 25 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.

В следующем туре манкунианцы встретятся с «Вест Хэм Юнайтед».