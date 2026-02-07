«У Карседо есть свои фишки». Игрок «Спартака» Массалыга рассказал о зимних сборах команды

Футболист московского «Спартака» Никита Массалыга после товарищеского матча с китайским «Далянь Инбо» (1:0) рассказал о работе на зимних сборах под руководством главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«На сборах много бега. Физическое состояние команды хорошее, мы продолжаем работать.

У меня не так много было иностранных тренеров. Он показывает, что надо делать. А так каждый тренер индивидуален, у Карседо есть свои фишки», — передаёт слова Массалыги корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.