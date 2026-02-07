Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«У Карседо есть свои фишки». Игрок «Спартака» Массалыга рассказал о зимних сборах команды

«У Карседо есть свои фишки». Игрок «Спартака» Массалыга рассказал о зимних сборах команды
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Никита Массалыга после товарищеского матча с китайским «Далянь Инбо» (1:0) рассказал о работе на зимних сборах под руководством главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Далянь Инбо
Далянь, Китай
1:0 Массалыга – 84'    

«На сборах много бега. Физическое состояние команды хорошее, мы продолжаем работать.

У меня не так много было иностранных тренеров. Он показывает, что надо делать. А так каждый тренер индивидуален, у Карседо есть свои фишки», — передаёт слова Массалыги корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

