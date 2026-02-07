Скидки
Главная Футбол Новости

Пари НН — Енисей, результат товарищеского матча 7 февраля 2026, счёт 0:0

«Пари НН» и «Енисей» не забили голов в контрольном матче
Комментарии

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Пари Нижний Новгород» из Мир Российской Премьер-Лиги и красноярский «Енисей» из Pari Первой лиги. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась в турецком городе Белек.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, в 19-м туре Мир РПЛ, который станет первым после возобновления сезона, нижегородцы 28 февраля на выезде сыграют с «Локомотивом».

«Енисей» с 23 очками находится на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. В 22-м туре команда из Красноярска 1 марта примет ульяновскую «Волгу».

