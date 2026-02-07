«Балтика» усилилась панамским защитником Эдуардо Андерсоном

Калининградская «Балтика» на официальном сайте объявила об аренде панамского защитника Эдуардо Андерсона.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Альянса» достигнута договорённость о трансфере центрального защитника Эдуардо Андерсона! Панамский футболист пополняет наш состав на правах аренды до 30 июня с возможностью выкупа прав на игрока!

Эдуардо — воспитанник клуба «Альянса». В чемпионате Панамы центрбек дебютировал в сентябре 2018-го. Ровно через год Андерсон забил свой первый мяч за «попугайчиков», а в 2022 году помог своей родной команде выиграть золото национального чемпионата! В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в костариканский «Сан-Карлос», а спустя год — в «Депортиво Саприсса». В составе «пурпурных» Эдуардо стал чемпионом костариканской Клаусуры — 2024.

В сборной Панамы Эдуардо дебютировал в мае 2022-го с командой Сальвадора. С ними же защитник сыграл один матч в Золотом кубке КОНКАКАФ в 2023-м. Спустя год Андерсон в составе панамцев поехал в США на Кубок Америки!

Мы приветствуем Эдуардо в составе балтийцев! Желаем ярких побед в грядущих матчах возобновляющегося сезона!» — сказано в сообщении клуба.