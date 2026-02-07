Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Севилья» — «Жирона» перенесён из-за шторма

Матч «Севилья» — «Жирона» перенесён из-за шторма
Комментарии

Матч 23-го тура испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Жироной» перенесён с 7 февраля, субботы, на следующий день. Игра не состоится вовремя из-за шторма «Леонардо» на юге Испании. Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Перенесён
Жирона
Жирона

Перенесённый матч должен был пройти на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Ранее в прессе появлялась информация, что время встречи не будет изменено, так как в провинции не был объявлен красный уровень опасности. В итоге правительство Андалусии перенесло игру.

На данный момент «Севилья» набрала 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» с 25 очками располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
Официально
Тер Штеген перенёс операцию, «Жирона» сообщила о состоянии арендованного у «Барсы» вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android