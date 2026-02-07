Матч «Севилья» — «Жирона» перенесён из-за шторма

Матч 23-го тура испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Жироной» перенесён с 7 февраля, субботы, на следующий день. Игра не состоится вовремя из-за шторма «Леонардо» на юге Испании. Об этом сообщает Sport.es.

Перенесённый матч должен был пройти на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Ранее в прессе появлялась информация, что время встречи не будет изменено, так как в провинции не был объявлен красный уровень опасности. В итоге правительство Андалусии перенесло игру.

На данный момент «Севилья» набрала 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» с 25 очками располагается на 10-й строчке.