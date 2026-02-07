Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мантуан высказался о предстоящем матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА

Игрок «Зенита» Мантуан высказался о предстоящем матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА в контексте физической формы. Встреча состоится 10 февраля.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С точки зрения физической формы как вам кажется, в последнем матче сбора будет легче или тяжелее?
— Не могу сказать, тяжелее будет или легче. Уверен только, что мы выйдем с главной целью — одержать победу, провести хорошую игру, показать качественный футбол. Для этого мы работаем на тренировках, на это весь подготовительный процесс направлен. Как оно будет? Посмотрим. Наша задача — качественно подготовиться к возобновлению сезона, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Мантуан: все прекрасно понимают важность интенсивных тренировок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android