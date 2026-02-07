Игрок «Зенита» Мантуан высказался о предстоящем матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА

Крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА в контексте физической формы. Встреча состоится 10 февраля.

— С точки зрения физической формы как вам кажется, в последнем матче сбора будет легче или тяжелее?

— Не могу сказать, тяжелее будет или легче. Уверен только, что мы выйдем с главной целью — одержать победу, провести хорошую игру, показать качественный футбол. Для этого мы работаем на тренировках, на это весь подготовительный процесс направлен. Как оно будет? Посмотрим. Наша задача — качественно подготовиться к возобновлению сезона, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.