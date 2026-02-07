Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» продлил контракт с Кенаном Йылдызом до 2030 года

«Ювентус» продлил контракт с Кенаном Йылдызом до 2030 года
Комментарии

«Ювентус» продлил контракт с турецким нападающим Кенаном Йылдызом до 2030 года. Об этом туринский клуб объявил на своём официальном сайте.

Ранее в прессе появлялась информация, что зарплата форварда станет одной из самых больших в итальянской команде.

Кенан Йылдыз перебрался в молодёжную команду «Ювентуса» из «Баварии» в статусе свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего вингера девять голов и восемь результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

На данный момент «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 55 очками.

Материалы по теме
Спаллетти: Кенан Йылдыз — инопланетянин, поверьте мне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android