«Ювентус» продлил контракт с Кенаном Йылдызом до 2030 года

«Ювентус» продлил контракт с турецким нападающим Кенаном Йылдызом до 2030 года. Об этом туринский клуб объявил на своём официальном сайте.

Ранее в прессе появлялась информация, что зарплата форварда станет одной из самых больших в итальянской команде.

Кенан Йылдыз перебрался в молодёжную команду «Ювентуса» из «Баварии» в статусе свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего вингера девять голов и восемь результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

На данный момент «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 55 очками.