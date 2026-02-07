«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Вольфсбурга» благодаря голу Гирасси в концовке

Завершён матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тимо Герах. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали дортмундцы.

Счёт в матче открыл Юлиан Брандт. Полузащитник «Боруссии» отличился в конце первого тайма на 38-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте защитник хозяев поля Константинос Кульеракис сравнял счёт. В конце встречи на 87-й минуте нападающий гостей Серу Гирасси вывел свою команду вперёд.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 48 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Вольфсбург» с 19 очками находится на 14-м месте.