Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вольфсбург — Боруссия Д, результат матча 7 февраля 2026, счет 1:2, 21-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Вольфсбурга» благодаря голу Гирасси в концовке
Комментарии

Завершён матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тимо Герах. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали дортмундцы.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 38'     1:1 Кульеракис – 52'     1:2 Гирасси – 87'    

Счёт в матче открыл Юлиан Брандт. Полузащитник «Боруссии» отличился в конце первого тайма на 38-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте защитник хозяев поля Константинос Кульеракис сравнял счёт. В конце встречи на 87-й минуте нападающий гостей Серу Гирасси вывел свою команду вперёд.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 48 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Вольфсбург» с 19 очками находится на 14-м месте.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
