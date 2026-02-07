Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд

«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» одержали четвёртую победу подряд.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

Данная серия «Манчестер Юнайтед» началась победой над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 во встрече 22-го тура чемпионата Англии. После этого манкунианцы добились положительного результата в матчах с «Арсеналом» (3:2), «Фулхэмом» (3:2) и «шпорами». В 26-м туре команда Майкла Кэррика на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 10 февраля.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android