«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» одержали четвёртую победу подряд.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38' 2:0 Фернандеш – 81'
Удаления: нет / Ромеро – 29'
Данная серия «Манчестер Юнайтед» началась победой над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 во встрече 22-го тура чемпионата Англии. После этого манкунианцы добились положительного результата в матчах с «Арсеналом» (3:2), «Фулхэмом» (3:2) и «шпорами». В 26-м туре команда Майкла Кэррика на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 10 февраля.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:43
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:43
-
17:27
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
16:55
-
16:50
-
16:41