«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд

«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» одержали четвёртую победу подряд.

Данная серия «Манчестер Юнайтед» началась победой над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 во встрече 22-го тура чемпионата Англии. После этого манкунианцы добились положительного результата в матчах с «Арсеналом» (3:2), «Фулхэмом» (3:2) и «шпорами». В 26-м туре команда Майкла Кэррика на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 10 февраля.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.