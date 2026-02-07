Стали известны отношение Сафонова к Шевалье и лучший друг россиянина в «ПСЖ» — RMC Sport

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов наиболее близок в клубе с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией, а вратаря Люка Шевалье воспринимает как товарища, а не конкурента, сообщает RMC Sport.

В раздевалке Сафонова описывают как спокойного, открытого и весёлого человека, которому удалось расположить к себе всех партнёров по команде и сотрудников клуба. Россиянин прекрасно вписался в клуб. Также Сафонов производит впечатление человека, не испытывающего давления. Безупречное отношение к делу отмечают все сотрудники столичного клуба. Голкипер быстро выучил французский язык, которым теперь свободно владеет.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».