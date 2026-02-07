«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в восьми матчах английской Премьер-лиги подряд

«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, манкунианцы не проигрывают уже в восьми встречах чемпионата Англии подряд.

Данная серия манкунианцев началась в 18-м туре АПЛ — тогда «МЮ» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). После этого у команды были ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Лидс Юнайтед» (1:1) и «Бёрнли» (2:2). Затем «красные дьяволы» одержали четыре победы — над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2), «Фулхэмом» (3:2) и «шпорами». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед» 10 февраля.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 44 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.