Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» продлил серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ до семи матчей

«Манчестер Юнайтед» продлил серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ до семи матчей
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Тем самым «красные дьяволы» продлили серию лондонцев без побед в чемпионате Англии. Команда Томаса Франка не выигрывает в семи встречах подряд.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

Ранее «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Борнмуту» (2:3) и «Вест Хэму» (1:2), а также сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), «Сандерлендом» (1:1), «Бёрнли» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2).

На данный момент «Тоттенхэм» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 26-м туре «шпоры» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» во вторник, 10 февраля.

Материалы по теме
«МЮ» забил и идёт к четвёртой победе с Кэрриком подряд! «Тоттенхэм» – вдесятером! LIVE
Live
«МЮ» забил и идёт к четвёртой победе с Кэрриком подряд! «Тоттенхэм» – вдесятером! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android