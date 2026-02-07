«Манчестер Юнайтед» продлил серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ до семи матчей

«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Тем самым «красные дьяволы» продлили серию лондонцев без побед в чемпионате Англии. Команда Томаса Франка не выигрывает в семи встречах подряд.

Ранее «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Борнмуту» (2:3) и «Вест Хэму» (1:2), а также сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), «Сандерлендом» (1:1), «Бёрнли» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2).

На данный момент «Тоттенхэм» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 26-м туре «шпоры» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» во вторник, 10 февраля.