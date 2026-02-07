Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос и дал характеристику игрокам «Зенита»

Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос и дал характеристику игрокам «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос, по результатам которого дал характеристику своим партнёрам по команде.

— Кто самый пунктуальный в команде?
— Глушенков.

— Кто чаще всех опаздывает?
— Вендел.

— Кто самый весёлый в команде?
— Барриос.

— Кто самый серьёзный?
— Сергей Богданович [Семак].

— У кого лучший вкус в музыке?
— Пусть у меня будет.

— А худший?
— Барриос.

— У кого лучший вкус в одежде?
— У меня.

— А худший?
— Барриос.

— Кто самый быстрый в команде?
— Мантуан, наверное, — сказал Мостовой в интервью телеграм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. После двух игр на турнире «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого четыре очка.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Мантуан высказался о предстоящем матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android