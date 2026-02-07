Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос и дал характеристику игрокам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос, по результатам которого дал характеристику своим партнёрам по команде.

— Кто самый пунктуальный в команде?

— Глушенков.

— Кто чаще всех опаздывает?

— Вендел.

— Кто самый весёлый в команде?

— Барриос.

— Кто самый серьёзный?

— Сергей Богданович [Семак].

— У кого лучший вкус в музыке?

— Пусть у меня будет.

— А худший?

— Барриос.

— У кого лучший вкус в одежде?

— У меня.

— А худший?

— Барриос.

— Кто самый быстрый в команде?

— Мантуан, наверное, — сказал Мостовой в интервью телеграм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. После двух игр на турнире «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого четыре очка.