Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос и дал характеристику игрокам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прошёл блиц-опрос, по результатам которого дал характеристику своим партнёрам по команде.
— Кто самый пунктуальный в команде?
— Глушенков.
— Кто чаще всех опаздывает?
— Вендел.
— Кто самый весёлый в команде?
— Барриос.
— Кто самый серьёзный?
— Сергей Богданович [Семак].
— У кого лучший вкус в музыке?
— Пусть у меня будет.
— А худший?
— Барриос.
— У кого лучший вкус в одежде?
— У меня.
— А худший?
— Барриос.
— Кто самый быстрый в команде?
— Мантуан, наверное, — сказал Мостовой в интервью телеграм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где принимает участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. После двух игр на турнире «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого четыре очка.