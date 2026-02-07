«Не унылый ремесленник, а аристократичный гедонист». Казанский — о «Манчестер Юнайтед»

Российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«На «Олд Траффорд» сегодня штиль. Удаление Ромеро убило весь процесс. Дорога стала односторонней. Однако не так давно все мы видели как это помогло «Эвертону». А тут — нет. «Юнайтед» — «не торт». Он изменился. «МЮ» — не унылый ремесленник, а аристократичный гедонист. Знает себе цену. И получает удовольствие от процесса.

Играет с сюрплясом — им и опора не нужна, просто крутят педали. Мощно и с каким-то диким азартом. Если с «Сити» и «Арсеналом» был голод до успеха, сейчас уже вкус появился к голам. И уверенность. Чего так не хватало на этом стадионе. Угловой — абсолютный шедевр. Тщательно подготовленная импровизация. Это топ-класс.

Про «Тоттенхэм» сказать объёмно нечего. Кроме детали. Четыре очка в семи матчах. Форма команды из серии «выжить в АПЛ», — написал Казанский в телеграм-канале.