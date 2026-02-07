Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не унылый ремесленник, а аристократичный гедонист». Казанский — о «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«На «Олд Траффорд» сегодня штиль. Удаление Ромеро убило весь процесс. Дорога стала односторонней. Однако не так давно все мы видели как это помогло «Эвертону». А тут — нет. «Юнайтед» — «не торт». Он изменился. «МЮ» — не унылый ремесленник, а аристократичный гедонист. Знает себе цену. И получает удовольствие от процесса.

Играет с сюрплясом — им и опора не нужна, просто крутят педали. Мощно и с каким-то диким азартом. Если с «Сити» и «Арсеналом» был голод до успеха, сейчас уже вкус появился к голам. И уверенность. Чего так не хватало на этом стадионе. Угловой — абсолютный шедевр. Тщательно подготовленная импровизация. Это топ-класс.

Про «Тоттенхэм» сказать объёмно нечего. Кроме детали. Четыре очка в семи матчах. Форма команды из серии «выжить в АПЛ», — написал Казанский в телеграм-канале.

