Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Луис Энрике высказался перед матчем «ПСЖ» с «Марселем» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем 21-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Марселем» 8 февраля.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
«Мы знаем, насколько важна эта игра, хотим подарить нашим болельщикам отличный футбольный матч и победу! Это уникальные встречи, они всегда особенные.

Думаю, «Марсель» будет играть на том же уровне, что и до сих пор. Это хорошая команда с хорошими игроками. Наша цель — выиграть этот матч и взять три очка, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

Они атакующая команда, думаю, что они похожи на нас в своём подходе к игре. Поэтому знаем, что это будет сложная игра, но мы полны решимости выиграть», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Марсель» заработал 39 очков и располагается на третьей строчке.

