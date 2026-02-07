Виктор Дьёкереш забил четыре мяча в четырёх последних матчах за «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, нападающий Виктор Дьёкереш отличился дважды. Таким образом, шведский форвард «пушкарей» забил четыре гола в четырёх последних встречах.

Ранее Дьёкереш отличился в игре с «Лидс Юнайтед» (4:0) в рамках чемпионата Англии и в матче с «Кайратом» (3:2) в 8-м туре Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне скандинавский нападающий принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, на его счету 13 голов и три ассиста.

26 июля 2025 года Виктор Дьёкереш подписал контракт с «Арсеналом», перейдя из «Спортинга». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.