Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Виктор Дьёкереш забил четыре мяча в четырёх последних матчах за «Арсенал»

Комментарии

Лондонский «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, нападающий Виктор Дьёкереш отличился дважды. Таким образом, шведский форвард «пушкарей» забил четыре гола в четырёх последних встречах.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Субименди – 42'     2:0 Дьёкереш – 66'     3:0 Дьёкереш – 90+3'    

Ранее Дьёкереш отличился в игре с «Лидс Юнайтед» (4:0) в рамках чемпионата Англии и в матче с «Кайратом» (3:2) в 8-м туре Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне скандинавский нападающий принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, на его счету 13 голов и три ассиста.

26 июля 2025 года Виктор Дьёкереш подписал контракт с «Арсеналом», перейдя из «Спортинга». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.

