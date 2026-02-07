Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Мальорка, результат матча 7 февраля 2026, счёт 3:0, 23-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Левандовски и Ямаль забили по голу
Комментарии

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29'     2:0 Ямаль – 61'     3:0 Берналь – 83'    

Первый гол в матче забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 29-й минуте. На 61-й минуте форвард сине-гранатовых Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды. На 83-й минуте полузащитник Марк Берналь забил третий мяч в ворота «Мальорки», установив окончательный счёт в игре — 3:0.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Он постоянно в телефоне. Всегда сонный по утрам». Рафинья — о Ямале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android