«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Левандовски и Ямаль забили по голу

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый гол в матче забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 29-й минуте. На 61-й минуте форвард сине-гранатовых Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды. На 83-й минуте полузащитник Марк Берналь забил третий мяч в ворота «Мальорки», установив окончательный счёт в игре — 3:0.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».