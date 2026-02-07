Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» одержал четыре победы подряд в английской Премьер-лиге

«Челси» одержал четыре победы подряд в английской Премьер-лиге
Комментарии

«Челси» со счётом 3:1 обыграл «Вулверхэмптон» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «синие» одержали четыре победы подряд в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13'     0:2 Палмер – 35'     0:3 Палмер – 38'     1:3 Арокодаре – 54'    

Данная серия «Челси» началась в 22-м туре, тогда лондонцы обыграли «Брентфорд» со счётом 2:0. После этого команда Лиама Росеньора добилась побед во встречах с «Кристал Пэлас» (3:1), с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) и с «волками». В следующем туре «синие» 10 февраля примут «Лидс Юнайтед».

На данный момент «Челси» с 43 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Комментарии
