Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов посетил музей Шерлока Холмса в Лондоне во время своей поездки в Англию.

«Естественно, попав в Лондон, я не смог отказать себе в удовольствии заехать на Бейкер-стрит. Мне понравилось! В доме 221B сделали небольшой музей, посвящённый детективу, где всё воссоздано по книгам и рассказам. Получил приятные эмоции. Купил карманную скрипку. Закрыл гештальт», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Сафонова

Фото: Из личного архива Сафонова

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу.