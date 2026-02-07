Коул Палмер установил рекорд АПЛ благодаря хет-трику в ворота «Вулверхэмптона»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил три мяча за первый тайм во встрече 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:1). Тем самым англичанин установил рекорд АПЛ, став первым игроком в истории турнира, трижды оформившим хет-трик в первом тайме. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13' 0:2 Палмер – 35' 0:3 Палмер – 38' 1:3 Арокодаре – 54'
Впервые Коул Палмер оформил хет-трик за первую половину встречи в игре с «Эвертоном» (6:0) 15 апреля 2024 года. 28 сентября этого же года «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 4:2, а английский хавбек трижды отличился за первый тайм.
В нынешнем сезоне Палмер выходил на поле в 17 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
