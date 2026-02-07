Коул Палмер установил рекорд АПЛ благодаря хет-трику в ворота «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил три мяча за первый тайм во встрече 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:1). Тем самым англичанин установил рекорд АПЛ, став первым игроком в истории турнира, трижды оформившим хет-трик в первом тайме. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Впервые Коул Палмер оформил хет-трик за первую половину встречи в игре с «Эвертоном» (6:0) 15 апреля 2024 года. 28 сентября этого же года «Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 4:2, а английский хавбек трижды отличился за первый тайм.

В нынешнем сезоне Палмер выходил на поле в 17 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.