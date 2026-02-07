Скидки
Экс-игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Селтик»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен в качестве свободного агента пополнил состав шотландского «Селтика». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Глазго.

Срок действия трудового договора футболиста с его новой командой рассчитан до конца нынешнего сезона и предполагает опцию продления ещё на один год.

Хавбек является воспитанником «Саутгемптона», в его послужном списке также есть «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бешикташ». С «Арсеналом» игрок по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Ливерпуля» полузащитник становился чемпионом страны, выигрывал Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Бешикташем» Окслейд-Чемберлен брал Кубок Турции.

