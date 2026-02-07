Скидки
«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике — L’Équipe

«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике — L’Équipe
Комментарии

«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта со своим главным тренером Луисом Энрике. Клуб уверен в успехе, но испанский специалист пользуется большим спросом, сообщает L’Équipe.

Парижский клуб намерен подписать с испанцем новый контракт до 2030 года. В частном порядке руководство поясняет, что первоначальные переговоры проходят в очень спокойной атмосфере, всё будет завершено в установленный срок. Руководство «ПСЖ» надеется, что тренер подпишет новый контракт до окончания сезона.

Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, стал двукратным обладателем Кубка Франции и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов сезона-2024/2025, а также Межконтинентального кубка.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу.

