Тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»
Поделиться
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Лондонцы одержали победу со счётом 3:1.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13' 0:2 Палмер – 35' 0:3 Палмер – 38' 1:3 Арокодаре – 54'
«Первый тайм был именно таким, которого ждёшь от выездного матча на этом уровне. Наш прессинг был очень хорош, взаимодействия с мячом — выдающимися. Мы продемонстрировали действительно сильную игру.
Во втором тайме хотелось большего – наши стандарты снизились. Это было непросто, потому что условия оставляли желать лучшего. Сложный день для обеих команд и из-за состояния поля, и из-за дождя. В целом я очень доволен тремя очками на выезде», — приводит слова Росеньора BBC.
После этой игры «Челси» с 43 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ.
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:42
-
21:22
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:43
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:56