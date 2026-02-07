Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Лондонцы одержали победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13'     0:2 Палмер – 35'     0:3 Палмер – 38'     1:3 Арокодаре – 54'    

«Первый тайм был именно таким, которого ждёшь от выездного матча на этом уровне. Наш прессинг был очень хорош, взаимодействия с мячом — выдающимися. Мы продемонстрировали действительно сильную игру.

Во втором тайме хотелось большего – наши стандарты снизились. Это было непросто, потому что условия оставляли желать лучшего. Сложный день для обеих команд и из-за состояния поля, и из-за дождя. В целом я очень доволен тремя очками на выезде», — приводит слова Росеньора BBC.

После этой игры «Челси» с 43 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ.

Комментарии
