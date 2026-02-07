Скидки
Бруну Фернандеш: Кэррик пришёл в «Манчестер Юнайтед» с подходящими идеями

Бруну Фернандеш: Кэррик пришёл в «Манчестер Юнайтед» с подходящими идеями
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы своей команды над «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) в 25-м туре АПЛ высказался о роли главного тренера Майкла Кэррика в недавних результатах «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Это футбол, всё меняется от игры к игре. Думаю, что Майкл пришёл с подходящими идеями — на игроков возлагается ответственность, но им даётся и свобода в принятии решений.

Кэррик умеет подобрать нужное слово, думаю, он до сих пор помнит, как я в прошлый раз, перед нашей последней игрой, сказал ему, что он наш тренер, я был уверен в том, что говорю, теперь он это доказывает.

Мы надеемся, что сможем помочь ему ещё больше, чтобы все увидели, что в «Манчестер Юнайтед» хороши не только игроки, но и весь персонал клуба», — приводит слова Фернандеша официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд
