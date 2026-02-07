Скидки
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
00:00 Мск
Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Мальоркой» в Ла Лиге

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы своей команды в матче 23-го тура испанской Ла Лиги над «Мальоркой» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29'     2:0 Ямаль – 61'     3:0 Берналь – 83'    

«В первом тайме мы играли слишком медленно, не показывали свою игру. Второй тайм был намного лучше. Мы забрали три очка, забили три гола, не пропустили ни одного мяча, так что это был очень позитивный день.

Что касается тактики, нам пришлось кое-что скорректировать во втором тайме», — приводит слова Флика Marca.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».

