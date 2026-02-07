Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Мальоркой» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы своей команды в матче 23-го тура испанской Ла Лиги над «Мальоркой» со счётом 3:0.

«В первом тайме мы играли слишком медленно, не показывали свою игру. Второй тайм был намного лучше. Мы забрали три очка, забили три гола, не пропустили ни одного мяча, так что это был очень позитивный день.

Что касается тактики, нам пришлось кое-что скорректировать во втором тайме», — приводит слова Флика Marca.

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».