Дженоа — Наполи, результат матча 7 февраля 2026, счет 2:3, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» в меньшинстве вырвал победу у «Дженоа» благодаря голу Хойлунда на 90+5-й минуте
Комментарии

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Дженоа» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 24-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Руслан Володимирович Маліновський – 3'     1:1 Хойлунд – 20'     1:2 Мактоминей – 22'     2:2 Коломбо – 57'     2:3 Хойлунд – 90+5'    
Удаления: нет / Жесус – 76'

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский. Украинский хавбек реализовал пенальти на третьей минуте. На 20-й минуте нападающий неаполитанцев Расмус Хойлунд сравнял счёт, а через минуту Скотт Мактоминей вывел «Наполи» вперёд. Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Дженоа» Лоренцо Коломбо восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте защитник гостей Жуан Жесус получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В конце встречи на 90+5-й минуте Расмус Хойлунд оформил дубль ударом с 11-метровой отметки.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 49 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше. «Дженоа» набрал 23 очка и располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
