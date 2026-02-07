«Если ты этого ещё не понял, то поймёшь очень скоро». Фернандеш — об ожиданиях от «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) высказался об ответственности, которая возлагается на футболистов «красных дьяволов».

«Полагаю, каждый осознаёт, какое давление на него оказывается в этом клубе. Если ты этого ещё не понял, то поймёшь очень скоро. Это огромный клуб, каждый знает о сопутствующих ему ожиданиях. Не могу сказать, что эта ситуация как-то изменилась, но Майкл [Кэррик] выиграл здесь всё, он понимает, насколько важны победы для этого клуба и для этих болельщиков. Для победы в этом клубе нужно очень многое, думаю, что в этом и кроется особенность нашей команды», — приводит слова Фернандеша официальный сайт манкунианцев.