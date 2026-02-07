Скидки
«Роналду должен знать своё место». Саудовский комментатор раскритиковал португальца

«Роналду должен знать своё место». Саудовский комментатор раскритиковал португальца
Известный в Саудовской Аравии спортивный комментатор Валид Аль-Фарадж раскритиковал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за его недовольства руководством клуба.

«Криштиану Роналду должен знать своё место. Эта страна называется Саудовская Аравия, а не Аравия Роналду. Он путает обязанности посла с обязанностями тренера. Роналду разочаровал. Он наёмный работник, получает миллионную зарплату – больше, чем когда-либо зарабатывал в Европе – и он должен уважать лигу, или ему придется уйти.

Даже если бы у него было 500 лет, Роналду никогда бы не попал в Белый дом. Если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже близко не подошёл к дверям», — приводит слова Аль-Фараджа A Bola.

Напомним, клубу из Эр-Рияда не удалось уговорить 41-летнего форварда сыграть матч из-за его продолжающегося недовольства владельцами «Аль-Насра». Это недовольство вызвано отсутствием новых приобретений в зимнее трансферное окно, а также приостановкой полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо.

