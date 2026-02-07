Скидки
Боруссия М — Байер, результат матча 7 февраля 2026, счёт 1:1, 21-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграли вничью в 21-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мёнхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Энгельхардт – 10'     1:1 Зандер – 45'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Янник Энгельхардт на 10-й минуте. В конце первого тайма на 45-й минуте хавбек «Боруссии» Филипп Зандер отправил мяч в свои ворота.

После этой игры «Боруссия» Мёнхенгладбах с 22 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Байер» с 36 очками находится на пятом месте.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
