«Барселона» одержала пять сухих побед в семи последних матчах Ла Лиги
Поделиться
«Барселона» одержала пятую сухую победу в семи последних матчах Ла Лиги. Это случилось в матче 23-го тура, в котором сине-гранатовые разгромили на своём стадионе «Мальорку» со счётом 3:0.
Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29' 2:0 Ямаль – 61' 3:0 Берналь – 83'
Ранее «Барселона» отыграла «на ноль» в матчах с «Осасуной» (2:0), «Вильярреалом» (2:0), «Эспаньолом» (2:0) и «Овьедо» (3:0).
После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
23:36
-
23:24
-
23:22
-
23:13
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:42
-
21:22
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:54