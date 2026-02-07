«Барселона» одержала пять сухих побед в семи последних матчах Ла Лиги

«Барселона» одержала пятую сухую победу в семи последних матчах Ла Лиги. Это случилось в матче 23-го тура, в котором сине-гранатовые разгромили на своём стадионе «Мальорку» со счётом 3:0.

Ранее «Барселона» отыграла «на ноль» в матчах с «Осасуной» (2:0), «Вильярреалом» (2:0), «Эспаньолом» (2:0) и «Овьедо» (3:0).

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 58 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Мальорка» заработала 24 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 15 февраля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с «Жироной».