Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Архентинос Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк высказался о поражении в матче с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Тоттенхэма» Франк высказался о поражении в матче с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

«Думаю, в течение первых 30 минут мы хорошо играли против «Юнайтед», действовавшего уверенно и в полную силу. Мне понравилось, что я увидел. Затем, конечно, красная карточка изменила ход встречи.

Я очень горжусь игроками в целом, в последние 60 с лишним минут добавленного времени они проявили невероятную стойкость и остались в игре. У нас ещё были моменты, которые, возможно, помогли бы нам сравнять счёт. После этого мы сделали три замены с прицелом на атаку, но оппонент забил сразу же после этого, когда у нас оставалось 15-20 минут, чтобы забить столь важный гол.

Горжусь игроками, которые были там, горжусь болельщиками, которые приехали в таком количестве, что мы могли отчётливо слышать их на протяжении всей игры, как они подбадривали нас, помогали нам. Футболисты боролись, делали всё возможное, чтобы остаться в игре, а также опасно действовали в атаке, когда это было возможно. Так что я доволен этим», – приводит слова Франка официальный сайт «шпор».

На данный момент лондонская команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» продлил серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ до семи матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android