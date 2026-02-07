Тренер «Тоттенхэма» Франк высказался о поражении в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Думаю, в течение первых 30 минут мы хорошо играли против «Юнайтед», действовавшего уверенно и в полную силу. Мне понравилось, что я увидел. Затем, конечно, красная карточка изменила ход встречи.

Я очень горжусь игроками в целом, в последние 60 с лишним минут добавленного времени они проявили невероятную стойкость и остались в игре. У нас ещё были моменты, которые, возможно, помогли бы нам сравнять счёт. После этого мы сделали три замены с прицелом на атаку, но оппонент забил сразу же после этого, когда у нас оставалось 15-20 минут, чтобы забить столь важный гол.

Горжусь игроками, которые были там, горжусь болельщиками, которые приехали в таком количестве, что мы могли отчётливо слышать их на протяжении всей игры, как они подбадривали нас, помогали нам. Футболисты боролись, делали всё возможное, чтобы остаться в игре, а также опасно действовали в атаке, когда это было возможно. Так что я доволен этим», – приводит слова Франка официальный сайт «шпор».

На данный момент лондонская команда находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.